Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı dolayısıyla 30 Ağustos Pazar günü kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik gününde saat 09.00'da başlayacak yarışın başlangıç alanı olan Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir istikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı - Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi - Fadıllı Mahallesi - Unçukuru Mahallesi - gidiş istikametleri ile Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli istikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergahları yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapatılacak.
Saat 09.15'teki kısa bisiklet yarışının başlangıç alanı olan Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir istikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı- Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi gidiş istikameti,
Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli İstikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergahlarında yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.
Alternatif olarak, İstanbul Yolu - Ankara Yolu - Avrupa Konseyi Bulvarı Çevreyolu - 11 Eylül Bulvarı ile Otoban Yolu istikametleri kullanılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:55 - Kaynak: AA
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