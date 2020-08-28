Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı dolayısıyla 30 Ağustos Pazar günü kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı dolayısıyla 30 Ağustos Pazar günü kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik gününde saat 09.00'da başlayacak yarışın başlangıç alanı olan Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir istikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı - Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi - Fadıllı Mahallesi - Unçukuru Mahallesi - gidiş istikametleri ile Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli istikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergahları yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Saat 09.15'teki kısa bisiklet yarışının başlangıç alanı olan Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir istikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı- Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi gidiş istikameti, Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli İstikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergahlarında yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif olarak, İstanbul Yolu - Ankara Yolu - Avrupa Konseyi Bulvarı Çevreyolu - 11 Eylül Bulvarı ile Otoban Yolu istikametleri kullanılabilecek.

Son Dakika

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor

Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü

Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik

Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü