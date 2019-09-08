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Bursa'da bedava köfte ekmek kuyruğu

1 saat önce

BURSA İnegöl'de, ilçenin tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali düzenlendi.

Bursa'da bedava köfte ekmek kuyruğu, System.String[]

BURSA İnegöl'de, ilçenin tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali düzenlendi. Festivalde 1,5 ton köfte, ekmek arasında dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu.

İnegöl'de, 2 gün sürecek Köfte Festivali başladı. Festivalde 25 metre uzunluğundaki mangalda, 1,5 ton köfte pişirildi. İlçe sakinlerine köfte ekmek dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu. 10 bin kişilik köfte ekmek, 2 saatte tükendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu yıl 1'incisini düzenlediğimiz festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İnegöl, mobilyası ve köftesiyle ünlüdür. Lokantacılar odamız ve ticaret odamızın iş birliğinde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. 10 bin kişilik 1,5 ton köftemizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Çok özel bir tat. Herkesi şehrimize, köftemizden tatmaları için davet ediyorum" dedi.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:52 Kaynak: DHA
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1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu
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