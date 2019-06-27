Son Dakika Haberleri: Bursa'da belediye meclis üyesinin darbedilmesi
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da belediye meclis üyesinin darbedilmesi

23 dakika önce

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Temirtaş'ın darbedilmesini kınadı.

Bursa'da belediye meclis üyesinin darbedilmesi, System.String[]
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Temirtaş'ın darbedilmesini kınadı.
Bahadır, Atatürk Caddesi'nde tarihi belediye binası önünde düzenledikleri basın açıklamasında, saldırıyı esefle karşıladığını ve şiddetle kınadığını söyledi.
"Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Grup Sözcümüz Mehmet Temirtaş'a yapılan bu menfur saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını, saldırıyı yapanların, planlayıcıları ile beraber yargı önüne çıkartılarak kamu vicdanını rahatlatacak şekilde hak ettikleri cezayı almaları kamuoyunun en temel beklentisidir." diyen Bahadır, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.
CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da saldırıyı kınadığını ifade ederek, olaya karışanların bir an önce yakalanması ve yargı önüne çıkarılmasını istedi.
Basın açıklamasında, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, her iki partiden belediye meclis üyeleri ile partililer hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Atatürk Caddesi, İYİ Parti, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı "Kedin üzerimi pislemişti" diyerek arkadaşının boğazını kesen sanık: Niye yaptım bilmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:49:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da belediye meclis üyesinin darbedilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]