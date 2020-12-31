Bursa'da belediye personelinden davullu zurnalı toplu sözleşme kutlaması - Son Dakika

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalanmasının ardından işçiler davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesinde çalışan 1918 personeli ilgilendiren anlaşmayla, çalışan maaşlarında yüzde 25 ila 47 iyileştirmeye gidildi. Yapılan 1257 lira zam ile en düşük işçi maaşı 3 bin 835 liraya yükseldi.

Kararın açıklanmasının ardından toplanan işçiler, toplu sözleşmeyi davul zurna eşliğinde kutladı.

İşçilere hitap eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, en yüksek ücretlerden birini verdiklerini belirterek, kararın hayırlı olmasını diledi.

Adını taşıdıkları medeniyete layık bir anlayışla geleceğin şehrini kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Tarihi değerlerimize sahip çıkarak, modern şehri inşa ediyoruz. Biz, göreve geldiğimiz günden itibaren parayı çarçur etmedik. Tasarruf ettik. Küçük büyük demeden işimizi yaptık. Nerede bir iş var, nerede bir talep var ona odaklandık. En uzak mahalledeki vatandaşımızın kapısının önündeki çukuru doldururken, Bursa'ya en büyük meydanı kazandırmak için de şehrim merkezine tam 22 metre derinliğinde de dev bir çukur açtık. Şimdi o çukuru modern bir otopark ve meydan yaparak yine Türkiye'ye örnek oluyoruz."

Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da Osmangazi Belediyesi işçilerinin geleceğinin teminat altına alındığını ifade etti.

Belediye Başkanı Dündar'a teşekkür eden Yavuz, "Başkanımız üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra bizde. Aidiyet duygusuyla işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.???????