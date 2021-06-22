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Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması - Son Dakika

Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması

22.06.2021 15:48
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması, System.String[]

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden, Başkan Alinur Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat'ın sahibi olduğunu öne sürdüğü şirkete, geçen yıl 141 bin 600 TL ödeme yapıldığını öne sürdü.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden, Başkan Alinur Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat'ın sahibi olduğunu öne sürdüğü şirkete, geçen yıl 141 bin 600 TL ödeme yapıldığını öne sürdü. İddialara yalanlayan Ferhat Murat ise, "Kuruluş sürecinde ortaklığım bulunan ilgili şirkette 29 Mayıs 2013 tarihinden bu yana hiçbir hissem bulunmamaktadır" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, düzenlediği basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çeşitli sorular yöneltti. Partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı bütçesi denetim raporuna göre SİNERJİ Ltd. adlı şirkete ödemeler yapıldığını söyledi. Bu şirketin sorumlu Müdürü olan Ferhat Murat'ın, aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın maaşlı danışmanı olduğunu belirten Türkoğlu, "Bir Büyükşehir Belediye Başkanının maaşını belediyeden ödettiği resmi danışmanının sorumlu müdür olarak doğrudan bağlantısı olduğu bir şirkete, her ay düzenli olarak paralar ödettiği nerede görülmüş? Umarız iddialar doğru çıkmaz diyorduk, maalesef konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı denetim raporunda hazin tespitlerle ve tüm çıplaklığı ile gözlerimizin önüne serildi. Meclis onaylı raporu incelediğimizde gördük ki; Alinur Aktaş'ın resmi danışmanı Ferhat Murat'ın 'Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd. adlı şirkete; 4/5/2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 4/6/2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 29/9/2020 tarihinde 34 bin 500 TL, 17/12/2020 tarihinde 34 bin 500 TL olmak üzere toplam 141 bin 600 TL ödeme yapılmış" dedi.

Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a sorular yönelterek, şunları söyledi: "Resmi danışmanının doğrudan ticari bir parçası olduğu ortaya çıkan bu firmaya, göreve atandığından bu yana, yani yaklaşık 4 yıldır, büyükşehir kasasından bugüne kadar, daha başka toplam kaç yüz bin veya kaç milyon TL ödeme yaptırdın? Danışman Ferhat Murat'a bugüne kadar ödenen toplam maaş ne kadardır ve her ay düzenli olarak ödenen bu danışmanlık ücretinden başka, hangi işleri, toplam kaç TL'lik ödeme karşılığında, ilave olarak SİNERJİ aracılığı ile yaptırdın? Özellikle de Kültür A.Ş. başta olmak üzere belediye iştiraki diğer şirketlerden SİNERJİ'ye hangi işler için kaç TL ödendi. Bütün bunlar için büyükşehir kasasından ya da belediye iştiraklerinin kasasından, Bursalıların ayrıca kaç milyon TL'si buhar olup uçtu? Danışmanının, nüfuzunu kullanarak, SİNERJİ adlı şirkete ayrıca ilçe belediyelerinden ya da belediye iştiraklerinden aldığı kaymaklı işler de var mı? Bu skandal haber duyulup hortum patladıktan sonra, bu etik dışı icraatını onur gurur meselesi yaparak istifa etmeyi düşünecek misin?"İDDİALARA YANIT VERDİFerhat Murat, iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Murat, "Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanı olarak görev yapmaya başladıktan sonra ortağı ve sahibi olduğum şirket tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kesildiği iddiası tamamıyla gerçek dışıdır. İddialarda yer alan, kuruluş sürecinde ortaklığım bulunan ilgili şirkette 29 Mayıs 2013 tarihinden bu yana hiçbir hissem bulunmamaktadır. Ayrıca SİNERJİ firması ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında resmi danışmanlık görevime başladığım 17.10.2020 tarihi sonrasında profesyonel iş anlaşması da yapılmamıştır. Belge olarak sunulan faturalar da önceki döneme aittir. Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Eğer dediğiniz doğru ise 2021 yılına ait bir faturayı belge olarak sunmalısınız. Eğer sunamazsanız müfterisiniz! Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, 'Yalanla siyaset olmaz.' Ayrıca, Sinerji firmasında hissemin/ortaklığımın olmadığını belgeleyen 29 Mayıs 2013 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'ni sunuyorum" dedi.'ŞAHSIMA AİT BİR ORTAKLIĞIM BULUNMAMAKTADIR'

Hukuki sürecin başlatılacağını dile getiren Ferhat Murat, "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre başkan danışmanı olarak görev yapanların ticari faaliyetlerini sonlandırması gibi bir zorunluluk olmamasına rağmen, herhangi bir şirkette şahsıma ait bir ortaklığım da bulunmamaktadır" diye konuştu.


Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması
Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Türkoğlu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, 'belediyede danışmanlık ücreti' tartışması - Son Dakika


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