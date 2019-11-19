Son Dakika Haberleri: Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da otobanda seyir halinde olan bir benzin tankeri alev aldı.

Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı, System.String[]

Bursa'da otobanda seyir halinde olan bir benzin tankeri alev aldı. O anlar yoldan geçenler tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, olay Bursa - İzmir - İstanbul otoyolu Mudanya kavşağında yaşandı. Seyir halindeki bir benzin tankeri birdenbire yanmaya başladı. Alev topuna dönen tanker seyir halindeki diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. İzmir istikametinden Mudanya kavşağına kadar olan bölüm trafiğe kapatıldı. Paniğe neden olan olay yoldan geçenler tarafından görüntülendi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, benzin tankerinin söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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