Bursa'da BESAŞ 400 gramlık ramazan pidesini 2,5 liradan satacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 400 gramlık ramazan pidesinin 2,5 liradan satılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin iştiraki olan BESAŞ, ramazan pidesinin kilosunu 6,25 liradan satışa sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, pidenin bu yıl da BESAŞ marifetiyle ekonomik ve sağlıklı şekilde Bursalılara ulaştırılacağını aktardı.

Artan maliyetlere rağmen ekmek ve pideyi ekonomik sınırda tuttuklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Esnaf odaları, Bursa'da 420 gramlık pidenin fiyatını 4 lira olarak belirledi. Biz de bu yıl BESAŞ olarak ramazan pidesini 2,5 liradan insanımıza ulaştıracağız. Piyasada satılacak pidelerin kilosu yaklaşık 10 liraya gelirken BESAŞ pidesinin 1 kilogramı 6,25 liraya denk olacak. İstanbul ve Ankara'da 1 kilogram pidenin yaklaşık 10 liradan vatandaşa ulaştırılacağı düşünülürse, bu konuda ne kadar ekonomik davrandığımız görülecektir. Ramazan ayında satışlar iftardan 2 saat önce sona erecek. Fırın satışlarının, muhtemel kuyruk oluşumunun önüne geçmek ve herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için iftardan 2 saat önce kesilmesi gerekiyor. Hemşehrilerimizden bu konuyu dikkate almalarını istirham ediyorum."

Aktaş, Kovid-19 nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek, pazar filesi ve hijyen paketi uygulamalarının ramazanda da artarak süreceğini sözlerine ekledi.