Bursa'da beton mikseri devrildi, sürücü ölümden döndü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. İnegöl merkezden gelip Hikmet Şahin Köprülü kavşaktan dönüş yapmakta olan sürücü Ahmet Yılmazyönetimindeki 16 YC 079 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araçtaki sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından araçta çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da beton mikseri devrildi, sürücü ölümden döndü - Son Dakika