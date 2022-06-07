Bursa'da bıçakla bir kişiyi öldürüp kardeşini de yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'da iki kardeşten birinin ölümü, diğerinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin, gözaltındaki 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde H.Ö. ve Y.A. ile komşuları Lokman ve kardeşi Nezir C. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Lokman C, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler H.Ö. ve Y.A. ise Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılardan H.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.