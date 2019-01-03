Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bıçakla Yaralama

Bursa'da Bıçakla Yaralama

1 saat önce

Bursa'da, görme engelli bir kişi, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli tarafından bıçakla başından yaralandı.

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Bursa'da, görme engelli bir kişi, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli tarafından bıçakla başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan Hüsamettin Kul (59), ekmek almak için evden çıktığı sırada, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emirhan M'nin (25) bıçaklı saldırısına uğradı.

Başından yaralanan Kul, vatandaşlar tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kul, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Emirhan M. ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:14 Kaynak: AA

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