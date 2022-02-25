Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar - Son Dakika
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Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar

25.02.2022 17:49
Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturduğu apartmandan çıkarken otomobilden inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Oğuzhan Seven (26), ağır yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturduğu apartmandan çıkarken otomobilden inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Oğuzhan Seven (26), ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerden 2'si Kocaeli'de yakalandı.

Orhangazi ilçesi Turist Yolu Caddesi'nde oturan Oğuzhan Seven, çarşamba günü saat 10.00 sıralarında evinin bulunduğu apartmandan çıkarken, yanına yaklaşan otomobilden inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Seven kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Seven ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, buradaki müdahalenin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Ekipler, plakadan yola çıkarak şüphelilerin Kocaeli'ye gittiğini belirledi. Ekipler, bu kentte düzenlenen operasyonla şüphelilerden Oğuzhan S. (27) ve Serkan A.'yı (24) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin burada alınan ifadelerinde Oğuzhan Seven ile para meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

?Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar
Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar
Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar
Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar
Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar
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Orhangazi, Kocaeli, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da bıçakladılar, Kocaeli'de yakalandılar - Son Dakika


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