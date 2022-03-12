Bursa'da bıçaklanarak yaralanan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da bıçaklanarak yaralanan kişi öldü

12.03.2022 16:11
Bursa'da bıçaklanarak yaralanan kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklanarak yaralanmış bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklanarak yaralanmış bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta Serhat K. (33) bıçaklanarak yaralanmış bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Serhat K, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Serhat K, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ahmet Ş. (60), polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Ahmet Ş'nin, emniyetteki ifadesinde, Serhat K'yi gece saatlerinde kızının odasının dışında, cam kenarında gördüğünü ve tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Bursa'da diyaliz hastası belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı Bursa'da diyaliz hastası belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Araştırma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bıçaklanarak yaralanan kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:18:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da bıçaklanarak yaralanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement