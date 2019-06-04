Son Dakika Haberleri: Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Burhaniye Mahallesi Aliçilek Sokak'ta Necati V. ile aralarında husumet olduğu belirtilen grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Necati V, sırtından bıçaklandı.
Olay yerinden uzaklaşarak aynı sokakta bulunan vatandaşlardan yardım isteyen Necati V, mahalle sakinleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Necati V'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Burhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel
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