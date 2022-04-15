İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

15.04.2022 23:38

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi mahallesi Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. 2 gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Kazım D.(18)'yi kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştılar.

Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı Bursa'da engelli genç, annesini bıçakladı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:58 Twitter, Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik bir adım attı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 23:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement