İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi mahallesi Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. 2 gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Kazım D.(18)'yi kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştılar.

Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.