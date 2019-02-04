Bursa'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
12 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiler göre, Kurşunlu
Mahallesi'nde Halil G. ile yoldan geçen Fatih
A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla diğeri de özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih A. durumu ağır olduğu gerekçesi ile Bursa'ya sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Halil G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada
Acun Ilıcalı Bomba Transfer İçin Düğmeye Bastı