Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

14.03.2022 19:16
Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve Ö.A'yı bıçakladığı iddiasıyla E.Ç'yi gözaltına aldı.

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Hamidiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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