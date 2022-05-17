Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

17.05.2022 09:25
Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kemerçeşme Mahallesi 4. Çamlıca Sokak'ta Deniz Tamahkar ile ismi henüz öğrenilemeyen zanlı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamahkar'ı bıçaklayan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Osmangazi, Çamlıca, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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