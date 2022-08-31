Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...Ekmek teknesinin altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...Ekmek teknesinin altında kaldı

31.08.2022 13:30

Bursa'da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen ekmek teknesinin altında kalarak yaralandı.

Bursa'da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen ekmek teknesinin altında kalarak yaralandı. Feci kazada seyyar satıcının burnu ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos günü merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yenibağlar sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mesai saati dolan ve işten çıkarak arabasına binen sürücü F.A., sokağa döneceği sırada 3 tekerlekli bici bici arabasıyla gelen Celal S.'nin aracına çarptı. Çarpışma sonucu seyyar araba Celal S.'nin üzerine devrilirken, otomobilden inen F.A. korku dolu anlar yaşadı. Çevreden genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların yardımıyla arabanın altından çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana Celal S.'nin burnunda ve kaburgalarının bazılarında kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, gözaltına alınan araç sürücü F.A. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayı gören o bölgedeki bir fabrikanın çalışanı ise, aniden bir cam patlama sesi duyduğunu ve dışarı çıktıklarında arabanın seyyar arabaya çarptığını ve adamın kanlar içerisinde yattığını belirtirken, yaralı adamın sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Kaza anı bir işyerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyyar aracı ile ilerleyen şahsa sokağın köşesinden dönerek gelen bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu seyyar satıcının devrilen ekmek teknesinin altında kalması ve yaralanması dikkat çekti. Kaza sonrası otomobilden inen kadın sürücünün şoka girdiği ve çevreden çığlık atarak yardım istediği anlar da kameraya yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...Ekmek teknesinin altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...Ekmek teknesinin altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement