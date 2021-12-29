Üye Girişi
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

29.12.2021 10:28

BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda; bidonlar içinde 2 bin 400 litre sahte içki ve 2 milyon boş makaron ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda; bidonlar içinde 2 bin 400 litre sahte içki ve 2 milyon boş makaron ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretim ve tüketimini engellemek amacıyla sahte içki imalatı ile satışına yönelik mücadele yürütüyor. Ekipler, Yıldırım ve Karacabey ilçelerinde, sahte içki imalathanesi bulunduğu belirlenen çiftlik ile depoya baskın düzenledi. Operasyonda Ş.Ş., Ö.Y. ve K.A., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bidonlar içinde 2 bin 400 litre sahte içki ile 2 milyon boş makaron ele geçirildi. Sahte içki ile boş makaronlara el koyulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor         
10:54
Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır         
10:47
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya mahkeme acımadı! Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya mahkeme acımadı!         
09:16
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08

Son Dakika Haberleri
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: BURSA'DA BİDONLAR İÇİNDE 2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement