Bursa'da bilardo salonlarına denetimli izin - Son Dakika

Bursa'da pandemi süresince kapalı tutulan bilardo salonları denetimli olarak yeniden açılıyor. Bursa Valiliği Hıfzıssıha Kurulu tarafından Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren tedbirlere uyularak faaliyete başlaması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı Genelgesi ve 16.03.2020 tarih 4 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgesi ve 02.06.2020 tarih 74 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile spor merkezleri tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar,eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme süreci ile salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri kararlaştırıldı.

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 13.08.2020 tarihli ve 113 sayılı kararı ile uzun süredir kapalı olan Bilardo salonlarının yeniden faaliyete geçirileceğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada,

"Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlaması, Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yayınlanacak olan "Covid19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanması, Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesi. Kaymakamlıklarımızca bilardo salonlarının faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınmasına, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir" denildi. - BURSA