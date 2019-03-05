Bursa'da Bin 175 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
30 dakika önce
BURSA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda damıtıma hazır ve damıtılmış, toplam bin 175 litre sahte içki ele geçirildi.
BURSA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda damıtıma hazır ve damıtılmış, toplam bin 175 litre sahte içki ele geçirildi. Osmangazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Hamitler Mahallesi'nde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 125 litrelik 8 bidon içinde toplam bin litre damıtma hazır alkol, 10 litrelik 17 bidon ve 5 litrelik 1 adet bidonda toplam 175 litre damıtılmış alkol (rakı), 1 alkol damıtma kazanı, 1 alkol kaynatma kazanı, 1 doğal gazlı ocak ele geçirildi. Polis
ekipleri, F.R.'yi gözaltına aldı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı
"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor