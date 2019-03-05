Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bin 175 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Bursa'da Bin 175 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

30 dakika önce

BURSA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda damıtıma hazır ve damıtılmış, toplam bin 175 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa'da Bin 175 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda damıtıma hazır ve damıtılmış, toplam bin 175 litre sahte içki ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Hamitler Mahallesi'nde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 125 litrelik 8 bidon içinde toplam bin litre damıtma hazır alkol, 10 litrelik 17 bidon ve 5 litrelik 1 adet bidonda toplam 175 litre damıtılmış alkol (rakı), 1 alkol damıtma kazanı, 1 alkol kaynatma kazanı, 1 doğal gazlı ocak ele geçirildi.

Polis ekipleri, F.R.'yi gözaltına aldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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