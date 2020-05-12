Bursa'da bin 205 vatandaş karantina yurtlarında misafir edildi - Son Dakika

Yurt dışından getirilerek Bursa'daki yurtlarda misafir edilen bin 205 vatandaş 14'er günlük karantina sürecinin ardından evlerine gönderildi. Bursa'daki 3 yurtta herhangi bir kimse kalmadı.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası yurt dışından getirilerek Bursa'da misafir edilen ve 14 günlük karantina sürecine alınan toplam bin 205 vatandaş, gözetim sürecinin ardından evlerine gönderildi. 30 Mart 2020 tarihinde, Katar'dan Bursa'ya getirilen 63 Türk vatandaşı ile başlayan karantina süreci, 27 Nisan 2020 tarihinde Suudi Arabistan'dan getirilerek dün karantina süreleri bittikten sonra evlerine uğurlanan 250 kişinin operasyonuyla sona erdi. Toplamda bin 205 kişinin Bursa'daki karantina süreci bitmiş oldu.



14 günlük gözetim sürecinde öğrenci yurtlarında ağırlanan vatandaşlar, korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından otobüslerle uğurlanarak evlerine gönderildi. - BURSA