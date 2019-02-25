Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bin 400 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bursa'da Bin 400 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 400 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bursa'da Bin 400 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 400 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde H.B.'nin kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada alkol üretimi yaptığı, düzenek şişeleme ve kapak makinesi ile bin 400 litre alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabancaya ait fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem yapıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:14 Kaynak: İHA

Jandarma, Yenişehir, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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