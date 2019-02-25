Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bin 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Bursa'da Bin 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

40 dakika önce

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da Bin 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki H.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde ve çevresinde arama yapan ekipler, sahte içki üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 5 gram esrar ve 6 antika tabanca ele geçirdi. Şüpheli H.B.'nin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:42 Kaynak: DHA

Jandarma, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Zoruyla Market Soyan Zanlı Market Çalışanı ile İşbirliği Yaptığını İtiraf Etti 5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bin 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]