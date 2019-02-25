Bursa'da Bin 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
BURSA'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.B. gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir
ilçesi Yeniköy Mahallesi
'ndeki H.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde ve çevresinde arama yapan ekipler, sahte içki üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 5 gram esrar ve 6 antika tabanca ele geçirdi. Şüpheli H.B.'nin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:48 Kaynak: DHA
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