Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Z.A. isimli şahsın Hilmiye Mahallesi'nde kendisine ait araziye ve ormanlık alana kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler şahsı evinde gözaltına aldı. Drone desteğiyle ağaçlık alana ekilen kenevirlerin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bin 500 kök kenevir bitkisi, 400 metre damlama sulama hortumu ele geçirildi. Z.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Olay ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(Seyfettin Aras/İHA)