Bursa'da bin 550 dekarı sulayacak Olukman Tekke Barajı'nın yapımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da bin 550 dekarı sulayacak Olukman Tekke Barajı'nın yapımı sürüyor - Son Dakika

Bursa'da bin 550 dekarı sulayacak Olukman Tekke Barajı'nın yapımı sürüyor

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Olukman Tekke Barajı'nın bittiğinde bin 550 hektar tarım alanının suyla buluşacağını söyledi.

Bursa'da bin 550 dekarı sulayacak Olukman Tekke Barajı'nın yapımı sürüyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Olukman Tekke Barajı'nın bittiğinde bin 550 hektar tarım alanının suyla buluşacağını söyledi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'da verimli toprakların suyla buluşturulması, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskinin azaltma çalışmaları devam ediyor.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında yapımı devam eden Olukman Tekke Barajı ile ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İnegöl ilçesine bağlı Olukman, Tekke ve Bayramşah köylerinde barajın tamamlasıyla birlikte bin 550 dekar tarım alanının sulanacağını ifade etti.

Temelden 24,50 metre yüksekliğe sahip olacak barajın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu dile getiren altını çizen Aydın, "Olukman Tekke Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3,065 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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