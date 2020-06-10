Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese bin polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu