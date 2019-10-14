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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

1 saat önce

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu Özel harekat kapıları kırdı narkotik didik didik aradıBURSA - Bursa narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi.

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Özel harekat kapıları kırdı narkotik didik didik aradı

BURSA - Bursa narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi. Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat kapıları kırarken narkotik polisi evleri didik didik aradı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bin polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda özel harekat polisleri şüpheli evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Evlerde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin ardından içeri giren narkotik polisi evleri didik didik aradı. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda narkotik köpekleri de katılırken adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:33 Kaynak: İHA
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