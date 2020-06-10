Bursa'da bin polisle şafak operasyonu - Son Dakika

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu
BURSA narkotik polisi, merkez ilçelerde 20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
BURSA narkotik polisi, merkez ilçelerde 20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu bin polis katıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 20 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona asayiş, güvenlik ve terörle mücadele şube müdürlükleri ile özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Koçbaşları ile kapılar kırılarak girilen evlerde yapılan aramalara dedektör narkotik köpeği 'Fırtına' da destek verdi. Yapılan baskınlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin uyuşturucu için kullandıkları aparatlar dikkat çekti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan operasyon sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 07:07 Kaynak: DHA
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