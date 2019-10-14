Son Dakika Haberleri: Bursa'da bin polisle şafak operasyonu... Gitar içinde uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Bursa'da bin polisle şafak operasyonu... Gitar içinde uyuşturucu çıktı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu... Gitar içinde uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Bursa narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi.

Bursa narkotik polisi, çok sayıda adrese bin polisle şafak operasyonu düzenledi. Gemlik ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat kapıları kırarken narkotik polisi evleri didik didik aradı. Operasyonda gitar içine saklanan uyuşturucu bulundu.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bin polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda özel harekat polisleri şüpheli evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Evlerde güvenlik önlemi alan özel harekat polisinin ardından içeri giren narkotik polisi evleri didik didik aradı. Operasyonda bir evde gitar içinde uyuşturucu ele geçirildi. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonlarda narkotik köpekleri de katılırken adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

(Derya Evren - Serkan Akkuş-Hurşit Topal/İHA)

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu... Gitar içinde uyuşturucu çıktı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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