Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bin Polisle Uyuşturucu Baskını

Bursa'da Bin Polisle Uyuşturucu Baskını

49 dakika önce

Bursa'da bin polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Bin Polisle Uyuşturucu Baskını, System.String[]
Bursa'da bin polisle şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Koç başı ile kırılan kapıların ardından 200 gram uyuşturucu, 4 tabanca ve 2 bin 485 lira para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçelerde daha önceden belirlediği ikametlere şafak operasyonu düzenledi. Sabah 06.30'da gerçekleştirilen operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve narkotik köpekleri katıldı. Bin polisin yer aldığı operasyonda ikametlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Evlerde ve arabalarda yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bonzai, ectasy, 4 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 485 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda R.B., Y.K., F.O., Y.Ç., A.J., S.B., A.K., N.K., E.R., Ö.S., R.G. ve S.S. gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar neticesinde daha önce gözaltına alınan 6 kişiye uyuşturucu bulundurmak ve satın almak suçundan adli işlem başlatılırken, 12 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:30:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bin Polisle Uyuşturucu Baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]