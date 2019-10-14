Son Dakika Haberleri: Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda bin polis görev alırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli narkotik köpeği Rona ve Galya'nın da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Havadan drone ile takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

GİTARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisler, operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirirken, evlerden birinin banyosunda ve evdeki gitarın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Henüz sayıları belirtilmeyen çok sayıda şüpheli, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi.


Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
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