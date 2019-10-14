Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
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25 GÖZALTIBursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
25 GÖZALTI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilogram bonzai, 163 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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