Son Dakika Haberleri: Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)
Son Dakika Güncel Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)

Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)

2 saat önce

25 GÖZALTIBursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2), System.String[]

25 GÖZALTI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilogram bonzai, 163 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
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