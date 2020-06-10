Bursa'da bin polisle yapılan uyuşturucu baskını: 18 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da bin polisle yapılan uyuşturucu baskını: 18 gözaltı

BURSA - Bursa'da bin polisle şafak vakti gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslanın Bizzat yönettiği ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şafak vakti Bursa'nın merkez ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu baskını gerçekleşti. Baskın sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 18 kişi gözaltına alındı. Baskında Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan bin polis görev aldı. Aramalara narkotik dedektör köpeği Fırtınada destek verdi.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise, 200 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 18 şahıs hakkında İştirak Halinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.