Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bina Yangını

Bursa'da Bina Yangını

43 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina yandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina yandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.

Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, "Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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