Bursa'da bina yangını polis ve itfaiyenin ortak çalışmasıyla söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da bina yangını polis ve itfaiyenin ortak çalışmasıyla söndürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, polis ekiplerinin de itfaiye aracının üzerine çıkarak yardım etmesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, polis ekiplerinin de itfaiye aracının üzerine çıkarak yardım etmesiyle söndürüldü.

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Kumla Mahallesi Hizmet Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 2 ve 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının daha fazla büyümemesi için polis ekipleri de itfaiye aracının üzerine çıkarak yangın söndürme çalışmasına katıldı.

Diğer dairelere ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Binada oturan Çiğdem P. bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bina yangını polis ve itfaiyenin ortak çalışmasıyla söndürüldü - Son Dakika

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