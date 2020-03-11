Bursa'da bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi - Son Dakika
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Bursa'da bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi

6 saat önce

Beykent Üniversitesi işbirliğiyle Bursa'da görev yapan bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi.

Bursa'da bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi, System.String[]

Beykent Üniversitesi işbirliğiyle Bursa'da görev yapan bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi. 15 akademik uzmanın 4 konferans salonu ve 12 atölyede gerçekleştirdiği seminere Bursa'daki rehber öğretmenlerin ilgisi büyük oldu.


2. PDR Günlerinin açılış konuşmalarını Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Öztekin Akkoyun, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Ünal ve Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman gerçekleştirdi. Ferman konuşmasında, "Türkiye'nin her yerinden Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve öğretmenlerimiz artık kurumsallaşmış ve ekol haline gelmiş PDR Günlerinin düzenlenmesi konusunda bize talepte bulunuyorlar. Bugün Bursa'da bu faaliyetin ikincisi düzenleniyor. Bin kişinin üzerinde iştirak bekliyoruz. Böylece Bursa'da bu tür eğitimlerden geçmeyen herhangi bir psikolojik danışmanlık rehber hocamız kalmamış olacak. Beykent olarak bu sene on iki etkinlik düzenlemeyi planladık. Bu çerçevede Türkiye'nin hemen her yerinde binlerce öğretmenimize ulaşma imkanını bulduk. Bundan sonra da bu çalışmalaramıza devam edeceğiz" diye konuştu.


Merinos AKKM'de düzenlenen seminere bini aşkın rehber öğretmen katıldı. Gün boyunca 4 konferans salonu ve 12 atölyede 15 akademisyen Bursa'da yaşayan rehber öğretmenlere seminer verdi. Seminerde Dr. Sultanberk Halmatov 'Sanat Terapisi Tekniği: Benim Amblemim, Uzm. Psk. Dan. Hayal Demirci 'Okul Psikolojik Danışmanları İçin Müdahaleler', Doç. Dr. Armağan Köseoğlu 'Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas' konularında katılanları bilgilendirdi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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