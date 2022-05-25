Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı! - Son Dakika
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Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!

25.05.2022 00:38

Bursa'da yaşanan olayda 44 yaşındaki bir kişi, site bahçesinde bankta birlikte oturduğu eski arkadaşıyla tartıştıktan sonra tabancasını çıkartarak ateş etti, daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak kendi canına kıydı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan iki kişi de yaşamını yitirdi.

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşrefiler Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde bulunan bankta birlikte oturarak sohbet eden E.T.Ç. ile eski arkadaşı D.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURUP İNTİHAR ETTİ

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan E.T.Ç., D.K.'ya ateş etti. Sol göğsüne kurşun isabet eden D.K., kanlar içinde yere yığıldı. Ardından E.T.Ç. aynı silahı başına dayayıp ateş etti.

1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

İKİ KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen D.K. ile E.T.C., ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Site çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.

1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk annesi D.K. ile E.T.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri soruşturma başlattı.

1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti
1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti
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Kaynak: DHA

İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı! - Son Dakika


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