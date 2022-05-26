Bursa'da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu - Son Dakika
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Bursa'da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu

26.05.2022 11:23
Bursa'da bir adam elini sokan yılanla hastaneye koştu

Mustafakemalpaşa'da ölümcül zehre sahip engerek yılanı tarafından ısırılan Ekrem Kuyumcular, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu.

Mustafakemalpaşa'da ölümcül zehre sahip engerek yılanı tarafından ısırılan Ekrem Kuyumcular, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu. Bir hafta tedavi gören zehirlenen vatandaş, hayata yeniden tutundu.

Mustafakemalpaşa'nın Üç Kurnalı Mevkiinde yaşanan olayda, arkadaşının tarlasında temizlik yapan 60 yaşındaki Ekrem Kuyumcular, otları kestiği bir anda yılan ısırığına maruz kaldı. Kuyumcular'ı 1,5 metre boyundaki engerek yılanı sol işaret parmağından ısırdı.

Zehirlenen vatandaş, yılanı da bir poşetin içine koyarak vakit kaybetmeden arkadaşının kullandığı araçla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sol işaret parmağı kısa sürede bileğine kadar şişen ve nabzı düşen Ekrem Kuyumcular'a doktorlar bir saate yakın müdahale yaptı. Yılan ısırığıyla zehirlenen vatandaş, bir hafta boyunca hastanede tedavi altında kaldı.

Sağlığına tekrar kavuşarak taburcu olan Ekrem Kuyumcular, hastaneye gitme kararının hayatını kurtardığını söyledi.

Ölümle yaşam arasında gidip geldiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Kuyumcular, "Yılan, tarlada çalı çırpı keserken ısırdı. Orada yapabileceğimiz bir şey yoktu. Uzmanların uyarısını dikkate alarak hemen hastaneye koştum. Bu karar hayatımı kurtardı. Nabzım düştü ve parmağımın şişliği bileğime kadar uzadı. Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Doktorlar büyük çaba göstererek, bir saate yakın müdahale yaptı. Bir hafta hastanede yattım, çok şükür ki şimdi iyiyim" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kuyumcular; "Yılan ısırığına maruz kalanların hemen en yakın sağlık ocağı ve hastaneye gitmesi gerekir" uyarısında bulundu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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