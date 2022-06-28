Bursa'da bir ailenin yaşadığı baraka yandı

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sever Sokak'ta bulunan bir barakada yangın çıktı. Barakada yaşayan aile, dumanları fark ederek dışarı çıkıp durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa 'da bir ailenin yaşadığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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