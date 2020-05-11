Bursa'da bir apartman daha karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Bursa Valiliği, Karacabey ilçesinde bulunan bir apartmanın karantinaya alındığını açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



"Korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No: 95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur". - BURSA