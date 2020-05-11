Bursa'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını görülen vakaların artması sebebiyle Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak'ta bulunan bir apartmanın bugünden itibaren 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçildiği ifade edildi.