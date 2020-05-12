Bursa'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İsmail Hakkı SEYMEN- Yasin KESKİN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokakta bulunan 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No: 95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir."