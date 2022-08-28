Hem suçlu, hem güçlü - Son Dakika
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Hem suçlu, hem güçlü

28.08.2022 10:23
Hem suçlu, hem güçlü

Bursa'da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı.

Bursa'da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı. Olay sonrası yaşlı çifte tehdit ve küfürler savuran şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 3 şahıs, kullandıkları kamyonla ile geri geri giderken birinci katta oturan yaşlı çiftin balkon duvarına çarptı. Çarpmanın ardından yaşlı adam neye uğradığını şaşırarak tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

Tartışmanın uzamasının ardından polise şikayet edeceğini söyleyen yaşlı adama şahıs, "Polise şikayet edersen boğazını keserim. Seni açık açık tehdit ediyorum" diyerek bağırdı. Bağırışlarıyla mahalleyi ayağa kaldıran şahıslar bir süre sonra geldikleri kamyona binerek uzaklaştılar.

O anlar mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Güzelyalı, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hem suçlu, hem güçlü - Son Dakika

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