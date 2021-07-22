Bir araçla çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde panelvan tipi araçla çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.K. idaresindeki K 5258 BM Bulgaristan plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 16 SRM 75 plakalı panelvan ile tipi araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle K 5258 BM plakalı araç sürüklenerek yol kenarında bulunan 6 metre derinliğindeki su kanalına düştü.

Ters dönen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki H.Ç, Ş.K, Ş.K, ve I.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.