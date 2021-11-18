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Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi

18.11.2021 13:58
Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi

Bursa'da durdurulan bir araçta 3 bin sikke bulundu.

Bursa'da durdurulan bir araçta 3 bin sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Samsun'dan Bursa'ya çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan sikke getirileceğini tespit etti.

Ekipler, şüpheliler A.G. ve E.A'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada araca zulalanmış vaziyette 3 bin sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli tahkikat yapıldı.

Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Samsun, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir araçta 3 bin sikke ele geçirildi - Son Dakika
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