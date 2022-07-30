Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

30.07.2022 21:29

Bursa'da bir bahçede bulunan çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

BURSA - Bursa'da bir bahçede bulunan çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Orhangazi yolu fabrikalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan çalılık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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