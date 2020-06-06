Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni yapılan bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Tutar Sokaktaki inşaatı süren bir binanın çatı katında kaplama yapılırken yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan binanın yanında bulunan evlerdeki vatandaşlar da kendilerini korumak için çeşmelerden hortumla su çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin zor anlar yaşadığı yangında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Bu arada yangını söndürme çalışmalarını izleyen gruptakiler sosyal mesafe kuralını ihlal edince polis ekiplerince uyarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.