Bursa'da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar - Son Dakika

Bursa'da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

6 saat önce

Bursa'da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar, System.String[]

Bursa'da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzidede Camii'nde yaşanan hırsızlık olayı 12 Şubat akşam saatlerinde fark edildi. Kameraların incelenmesi ile birlikte hırsızlık ortaya çıkarıldı. Yardım için toplanan yardım kutusunu gözüne kestiren gençler, ilk önce bölgeyi inceleyerek kutuyu açmaya çalıştı. 3 kişi oldukları görülen şüpheli kişiler, ilk önce kutuyu montlarıyla sakladı, sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü. Olayın, güvenlik kameralarındaki tarih bilgileri doğrultusunda 9 Şubat saat 14.13 sıralarında yaşandığı düşünülüyor.


Olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet birimleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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